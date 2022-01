Komplett római kori falut találtak a régészek az Angliában épülő gyorsvasút nyomvonalán

Római kori falu maradványait találták meg a nagy sebességű brit vasútvonal (High Speed Two, HS2) építése során Northamptonshire közelében. A maradványok alapján megfigyelhető, hogyan fejlődött egy vaskori falu jómódú római kereskedővárossá – olvasható a BBC-n.



A Chipping Warden falu melletti ásatás során talált nyomok szerint a települést időszámításunk előtt 400 körül alapították és több mint 30 körházból állt. A római korban, 300 és 400 körül új kőépületekkel és utakkal bővült.Az itt talált fekete talaj alapján Blackgroundsnak nevezett lelőhely egyike annak a több mint száznak, amelyeket 2018 óta London és Birmingham között tártak fel a régészek, de ez az egyik leglenyűgözőbb.Egy széles út mentén több mint 300 római érmére bukkantak. Ez alapján feltételezhetően jelentős volt a kereskedelem a térségben, amikor a falu jómódú várossá fejlődött. A tíz méter széles út szintén arra utal, hogy a településen nagyon sűrű volt a forgalom. A lelőhely a régészek szerint háztartási és ipari területre osztható, műhelyek, kemencék és jó állapotú kutak nyomai is fennmaradtak.A terület egyik részén a föld világos vörös színű. Ez arra utalhat, hogy ott égetés történt, például kenyérkészítés zajlott, fémmegmunkáláshoz szükséges öntödék vagy kemencék működtek itt.Az ásatások során előkerült tárgyak tanúskodnak a lakosság jómódjáról: üvegedények, gazdagon dekorált kerámiák, ékszerek és még a galenit nevű ásvány nyomai is. Ezt az anyagot összezúzva és olajjal keverve sminkként használták. Egy fél bilincset is feltártak, eszerint létezett a bűnözés vagy a rabszolgamunka a területen.„A lelőhely jelentősen átformálja a római kori vidékről alkotott elképzeléseinket. Egy ilyen jó állapotban megmaradt, nagy római út és a számos jó minőségű lelet feltárása igazán különleges dolog, ezek sokat mesélnek azokról az emberekről, akik itt éltek” – mondta James West, a feltárást végző MOLA Headland Infrastructure munkatársa.A HS2 hálózat London és több észak-angliai nagyváros – köztük Birmingham, Leeds és Manchester – között épülne meg, 56 milliárd fontos (19,8 ezer milliárd forintos) költségvetéssel. Az első szakasz átadását 2026 végére tervezik London és Birmingham között, a másodikét pedig 2032–2033-ra London és Leeds, illetve London és Manchester között.