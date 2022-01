Johannis a nemzeti kultúra napján: reméljük, hogy 2022 közelebb visz a normalitáshoz

A kultúrát súlyosan érintette a világjárvány, ezért nagyobb állami támogatásra volna szüksége – olvasható Klaus Johannis államfőnek a nemzeti kultúra napja alkalmából megfogalmazott üzenetében.



Az elnök szombati közleménye szerint a kultúrának meghatározó szerepe volt a nemzeti egység megvalósításában és a modern európai román állam kialakulásában. Emlékeztetett arra, hogy január 15-én mindenekelőttnemzeti költő életműve előtt tiszteleg az ország. „Ez a nap ugyanakkor alkalmat ad kifejezni megbecsülésünket a művészek, az alkotók iránt, akiknek a tevékenysége a kulturális sokszínűségünk kifejeződésének gazdagságával örvendeztet meg bennünket” – üzente az államfő.Klaus Johannis szerint a hazai zene, a színház, a filmművészet, a képzőművészet és az irodalom kiváló tavalyi teljesítménye nem tudja eltakarni azokat a „mély és fájdalmas nyomokat”, amelyeket a koronavírus-járvány hagyott a román kulturális életen. Emlékeztetett arra, hogy a pandémia az alkotók és a kultúrafogyasztók kapcsolatait is befolyásolta, számos kulturális intézménynek és független művésznek „drámai módon” korlátozták a tevékenységét a járványügyi intézkedések.Az államfő kifejezte azt a reményét, hogy a 2022-es év „közelebb visz a normalitáshoz”, ugyanakkor úgy vélekedett, ha a helyzet idén nem változik, akkor nagyobb állami támogatásra lesz szüksége a kultúrának.Johannis hangsúlyozta, a költségvetés források mellett az országos helyreállítási terv révén lehívható uniós alapok is megoldást jelenthetnek a kulturális és alkotói ágazat potenciáljának megőrzésére vagy akár növelésére. Emellett szerint szükség lenne egy átfogó kulturális stratégia és egy örökségvédelmi törvénykönyv kidolgozására is.