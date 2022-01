130. születésnapját ünnepli a Szatmárnémeti Északi Színház

Január 14-én vette kezdetét a rendezvénysorozat, mellyel a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata és Mihai Raicu Társulata ünnepelte – és ünnepli – a színházépület átadásának napra pontos, 130. évfordulóját. Sőt, az ünnep percre pontos is volt, ugyanis ahogy annak idején, úgy most is 19.30 órai kezdettel, a budapesti Nemzeti Színház művészeinek fellépése volt az est csúcspontja.



A színházi előadást megelőzően, a 17:00 órától tartott hivatalos megnyitó keretében kiállítás is nyílt a színház előterében és a körfolyosóin. Az előtérben színházi relikviákat állítottak ki, melyek közül néhány színháztörténeti szempontból felbecsülhetetlen értékű: sok évtizedes, sőt, évszázados szövegkönyveket, kitüntetéseket és díjakat, a társulat életében fontos szerepet betöltő direktorok pecsétjével ellátott dokumentumokat, vagy éppen a magyar színjátszás kiemelkedő alakjainak kézjegyeivel ellátott fotókat, olyanokét, akik Szatmárnémetiben is megmutatták tehetségüket egy-egy előadás erejére. Információs pannók segítenek a látogatóknak megismerni a szatmári magyar és román színjátszás történetét, a folyosókon pedig plakátreprodukciókon keresztül kaphat a közönség betekintést a Városi Színház, a Népszínház, a Nottara Színház, az Állami Magyar Színház, a Kölcsey Színház és az Északi Színház múltjába (a változó megnevezések ugyanazt az épületet jelölik: a 130 éves szatmári színházét).A megnyitót követően 19.30-tól került sor a díszelőadásra: a budapesti Nemzeti Színház művészei a feszültséget végig fenntartó, katartikus élménnyel járó végkimenetelűcímű előadással csatlakoztak az ünneplőkhöz.társulatigazgató, korabeli sajtótudósításból, felidézte, pontosan hogyan is történt a 130 évvel ezelőtti színházavatás, majd megköszönte a Nemzeti Színház igazgatójának és művészeinek, hogy segítettek hasonló módon emlékezni erre az eseményre (130 évvel ezelőtt is a Nemzeti Színház művészei léptek először a világot jelentő deszkákra Szatmárnémetiben). Emlékeztetett továbbá arra is: a Nemzeti Színház immár hagyományosan jelen van a társulat fontosabb ünnepségein, így a társulatalapítás 60. és 65. évfordulóján, most pedig a színházavatás 130. évfordulója alkalmából is Szatmáron vendégszerepel.