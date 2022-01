Lövétei Lázár László, Markó Béla és Tamás Gáspár Miklós is az idei Baumgarten-emlékdíjasok között

A 2019-es márciusi művészeti díjazások hatására – látván, hogy a pártpolitika a szakmaiságot mellőzve sorozatosan inkorrekt módon dönt – elhatároztam, hogy megkísérlem a Baumgarten-díj felélesztését – idézte fel Kukorelly Endre az okokat, hogy miért alapították újra a Baumgarten Ferenc Ferdinándról elnevezett rangos irodalmi elismerést. A Baumgarten-emlékdíjakat és emlékjutalmakat először 2020-ban osztották ki, idén pedig harmadik alkalommal ítélték oda az arra érdemesnek talált íróknak.Kukorelly január 16-án a 24.hu-n, élő Facebook-videóban jelentette be a díjazottak és jutalmazottak listáját. Ez alapján 2022-ben Baumgarten-emlékdíjat kapés, emellett Baumgarten-emlékjutalmat kapés. Az átadást – a tavalyihoz hasonlóan – a pandémiára tekintettel később tartják, a díjak összege idén egyenként 400.000 Ft, a jutalmak összege 200.000 Ft.A Baumgarten-emlékdíjat működtető Gyümölcsöskert Egyesület kizárólag közösségi finanszírozású, a bevétel-kiadás transzparens, az összegeket a Facebookon közzéteszik. Mint mondja, az egyesületet eddig 502-en támogatták, kisebb-nagyobb befizetésekkel – többen rendszeresen is. Az egyesület célja, hogy „felhívja a figyelmet a kortárs magyar irodalomra, hogy a polgárokat művészet támogatására buzdítsa, és hogy a legnagyobb magyar irodalmi mecénás, Baumgarten Ferenc Ferdinánd emlékét fönntartsa.”A Baumgarten-díjat 2020-banéskapta, emlékjutalomban részesültés. A tavalyi emlékdíjasok névsora:és, a jutalmat pedigéskapta.

Kukorelly Endre író a 24.hu-n jelentette be a díjazottak névsorát.