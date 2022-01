Nagyban készülnek az erdélyi magyar színházak a Magyar Kultúra Napjára

A sepsiszentgyörgyiés asepsiszentgyörgyi fiókjának szervezésében január 22-én szabadtéri kiállítás lesz a színház előtt, majd aáltal rendezettcímű előadást játssza a társulat. Emlékeztettek, hogy az idén áprilisban leszszületésének 110 éves évfordulója, így a magyar kultúra napja alkalmából szervezett kiállítással és előadással elsősorban a Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas magyar író, a világirodalmi rangú magyar groteszk próza és dráma megteremtője előtt tisztelegnek.A főtéren, a Tamási Áron Színház előtt több napon át látható kiállítás címe. Ennek első napján az Örkény darabjából 1969-benáltal rendezettcímű legendás film hanganyagát hallhatják az érdeklődők. A kiállításon a darab székelyföldi bemutatói mellett az 1967 februárjában tartott ősbemutatóról is talál egy rövid információs anyagot a közönség.A nagyváradijanuár 18. és 26. között Bihar megye több településén ünnepli a magyar kultúra napját. Egyebek mellett bemutatjákéletútinterjú-kötetét. Január 21-én Székelyhídon vendégszerepel a Szigligeti Társulat nagysikerű előadása, aregényének színpadi változata korábban elnyerte a kisvárdai fesztivál nagydíját. Január 22-én a nagyváradi közönségjét tekintheti megu rendezésében.Január 23-án az Aradi Kamaraszínházban a Gyulai Várszínházcímű előadását tűzték műsorra, amelyet Szilágyi Enikő írt, rendezett és ad elő. A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház január 21-éncímű előadását játsszarendezésében a magyar kultúra napja alkalmából.Címoldali kép: Tóték, Scena si Ecranul/Facebook

