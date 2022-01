Megtartják februárban a Berlinalét, több mint 250 filmet mutatnak be

Több mint 250 filmet mutatnak be februárban a 72. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon (Berlinale), amelyet egy év kihagyás után ismét a hagyományos formátumban rendeznek meg.



A legjobb filmnek járó Arany Medvéért és a főbb alkotói kategóriákban kiosztandó Ezüst Medve díjakért 18 film versenyez a szemle szerdán ismertetett programja szerint.A versenyfilmek között ezúttal nincs sem román, sem magyar alkotás. Ugyanakkor az egyik munka,című filmjének vágója magyar - Fekete Mátyás -, egy másik versenyfilm, az Elizabeth Banks, Sigourney Weaver és Kate Mara főszereplésével készített Call Jane amerikai rendezője, Phillys Nagy az egyik nagyapja révén részben magyar származású.A 18 versenyfilm közül aaz egyetlen, amelynek nem a február 10-én kezdődő Berlinalén tartják a világpremierjét, az alkotás a csütörtökön kezdődő Sundance fesztiválon debütál. A rendezők többsége - a 18-ból 11-en - szerepelt már a Berlinalén, öten nyertek is már díjat. A visszatérők között van például a német, az olasz Paolo Taviani és a fesztivál nyitófilmje, a Peter von Kant francia rendezője, François Ozon.A versenyfilmek többsége a jelenkorban játszódik, de a koronavírus-világjárvány csak két alkotásban kerül elő. A filmeket összefogó, közös téma inkább a család, és az emberi és érzelmi kötödések. Az is jellemző a versenyfilmes mezőnyre, hogy a történetek többnyire a városközpontokon kívül, külvárosi negyedekben vagy vidéken, falvakban játszódnak. Erre a jelenségre csak a válogatás után figyeltek fel a szervezők, és egyelőre nem tudják, hogy van-e bármi jelentősége a kortárs filmművészet helyzetét illetően - jegyezte meg a programot bemutató online tájékoztatón, a fesztivál művészeti igazgatója.A rövidfilmek versenyében ugyanakkor szerepel egy román dokumentumfilm is, az „Amintiri de pe Frontul de Est”,rendező éstörténész közös alkotása. Ebben a szekcióban 21 film versenyzik.A játékfilmes zsűri elnökelesz, a testület tagjait később mutatják be. Az viszont már biztos, hogy a Berlinale visszatér hagyományos helyszíneire, tucatnyi berlini moziba. A tervek szerint a koncepción akkor sem változtatnak, ha február 10-ig még súlyosabb lesz Németországban a járvány ötödik hulláma, amelyben a szerdai adatok szerint 24 óra alatt százezernél is több fertőződést mutattak ki. Ez minden korábbinál magasabb szám, és a hullám egyelőre a meredeken felfelé ívelő szakaszban van.Ugyanakkorügyvezető igazgató a tájékoztatón kiemelte, hogy a munkafolyamatoktól a vendégek mozgásáig a rendezvény minden elemét hozzáigazították a járványügyi védekezés követelményeihez, így biztonságosan megtartható a fesztivál. A legfontosabb elem, hogy a vetítéseken minden második helyet üresen hagynak, és csak a beoltott vagy a fertőzésen igazoltan átesett vendégeket engedik be, méghozzá csak friss negatív teszttel. A kísérőrendezvényeket és a szakmai programsorozatokat, köztük a European Film Market (EFM) filmipari vásárt 2021 után ismét online formátumban rendezik meg.A február 20-ig tartó fesztiválon valamennyi szekciót együttvéve 69 országból 256 alkotást mutatnak be.A Berlinale a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb a vezető nemzetközi filmfesztiválok sorában, látogatóinak száma a világjárvány előtt rendre félmillió körül volt. Költségvetése általában 25 millió euró körül van, legnagyobb finanszírozója a német szövetségi és a berlini tartományi kormány. A szemle a magyar filmművészet számára is fontos bemutatkozási fórum, fődíját, az Arany Medvét 2017-ben Enyedi Ildikó nyerte el Testről és lélekről című alkotásával.