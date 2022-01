Einstandolták az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára készülő kiállítást, egyre több kutató tiltakozik

Nő a magyarországi akadémiai körökben a felháborodás egy "ellopott" történelmi kiállítás miatt, amely 2022 legjelentősebb kiállítása lett volna, és 3 hónappal a megnyitása előtt Kásler Miklós miniszter indoklás nélkül, azonnali hatállyal visszavonta az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára időzített nemzetközi kiállítás kurátorainak megbízását. A történetet a Válasz Online követte figyelemmel, az itt megjelent tényfeltáró riport és a HVG összefoglalója nyomán közöljük a történteket.



Előzmények

Karácsony előtt két nappal e-mail-ben tájékoztatta akiállításhoz tartozó tanulmányokon dolgozó régészeket és történészeket a fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy visszavonta a megbízást a kilencven százalékban kész, három hónapon belül nyitó tárlat kurátoraitól. Az einstandolt kiállításról a Válasz Online számolt be

A lap megírta, hogy a teljesen váratlan lépés miatt karácsony és újév között tizenkét történész, régész és levéltáros állt fel

. Az 506 millió forintból megvalósuló kiállítás új kurátora ráadásul az az ember, akicímű animációs botrányfilmmel tette le a névjegyét a szakmában.A Válasz Online azt is feltárta, hogy a döntés idején a kiállítás anyaga már kilencven százalékban kész volt, a minisztérium lépése teljesen váratlan volt.

A kiállításon dolgozók december 23-án kaptak arról e-mailt, hogy Makoldi Miklós, a Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóközpontjának igazgatója vette át a katalógus szerkesztését, ami „az új fenntartói iránymutatások figyelembevételével” folytatódik.



A lap az érintettek beszámolóira hivatkozva azt írta, hogy január elejére világossá vált, hogy szerkezeti és tartalmi változásokat is terveznek a katalógusban, és lesznek olyan témák is, amiket teljesen kihagynának.

A minisztériumi közbelépés miatt visszalépők sora a következő: Biczó Piroska, Feld István, Haramza Márk, Langó Péter, Szőke Béla Miklós, Végh András és Wolf Mária régész, Földváry Miklós vallástörténész, Madas Edit irodalomtörténész, Rácz György és Spekner Enikő levéltáros, Szovák Kornél történész-filológus, Thoroczkay Gábor és Szende Katalin történész és Szakács Béla Zsolt művészettörténész.

A kutatók arról sem kaptak tájékoztatást, hogy kik „az új fenntartói iránymutatások figyelembevételével” bekerülő szerzők, illetve hogyan változik meg a tematika. A Válasz Online azonban úgy tudja, hogy

Makoldiék a katalógusból kihúzták a honfoglalás idején a helyben talált népességről szóló részt, illetve az Árpád-korban Magyarországra költözött idegen népcsoportokról (muszlimok, zsidók) szóló tanulmányt.

A Válasz Online kiemelte, hogy Makoldi Miklósnak tudományos fokozata nincs, doktoriját nem fejezte be, önéletrajza szerint főként avar lovastemetkezéssel foglalkozott. Makoldi szakértője volt korábban a komoly botrányt kavaró A pozsonyi csata című animációs alkotásnak.



Egyre többen tiltakoznak az eljárás ellen

A döntéssel kapcsolatban korábban az MTA-tagokból álló Stádium 28 Kör aggodalmát fejezte ki , később megszólalt a Magyarságkutató Intézet vezetője, és az új kurátor is, aki elmondta: a késő antik alapokon nyugvó, Karoling- és szláv gyökerű Árpád-kori kultúra bemutatása helyett ő a Szent István-i, sajátosan magyar keresztény kultúrát szeretné előtérbe helyezni:• ő megérti, hogy az előző kurátorok be akarták mutatni a Kárpát-medencei kereszténység előzményét, de túlzónak érzi annak a mértékét,• mivel a kereszténység kialakulásáról szól a kiállítás, ezért érezte úgy, hogy túl sok figyelmet kap a nem keresztény népek története, amelyek elhanyagolható hányadát tették ki az Árpád-kori népességnek,• a tatárjárásról szóló teremben pedig lényegében csak kincsleleteket állítottak volna ki, de szerinte ez elvonja a figyelmet a lényegről, IV. Béla második honalapításáról, várépítő programjáról.Hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya osztályülésének 25 tagja jelentetett meg nyilatkozatot az üggyel kapcsolatban , nemrég pedig a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya is állásfoglalást tett közzé Mint írják, az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya megdöbbenéssel értesült arról, hogy az Árpád-ház Program keretében 2017 óta készülő, 90%-ban elkészült kiállítás és katalógus koncepciójának végső kialakítása

alig három hónappal a tervezett megnyitó előtt annak az intézménynek a kezébe került, amelytől nem várható tudományos igényességű megvalósítás.

Az osztály a leghatározottabban tiltakozik az ellen, hogy tudományos kérdésekben tudományon kívüli szempontok alapján döntsenek. Az osztály tagjai kifejezik szolidaritásukat az elfogadhatatlan döntés ellen távozásukkal tiltakozó kollégákkal – tették hozzá.(Válasz Online/ HVG)