Csíkszeredában fog koncertezni Ákos és a Kiscsillag is

Csíkszeredában kezdődik idén az erdélyi fesztiválszezon: Csíkszereda Városháza nyárindító magyar zenei fesztivált szervez 2022. június 9–12. között szabadtéri és beltéri helyszíneken, olyan neves fellépőkkel, mint Ákos vagy a Kiscsillag. A #nyárONszereda fesztivál részévé válik a Székelyföldi Operahét és a Csűrdöngölő néptánctalálkozó is, így a könnyűzenétől a magaskultúráig számos műfaj megjelenik - áll a szervezők által továbbított közleményben, ahol kifejtik, a fesztivállal több stílust és több rajongót akarnak megszólítani.



Azt írják, hogy egyfajta űrt szeretnének pótolni, erre hivatott a #nyárONszereda fesztivál, amely négy napon át a zene erdélyi pulzusává teszi a várost.polgármester és, a városháza kulturális osztályának vezetője sajtótájékoztatón jelentette be az új programot.A fesztivál két fő helyszíne a Mikó-vár hátsó udvara – amely érdemben most először kapcsolódik be a rendezvényhelyszínek sorába – és a Vákár Lajos Műjégpálya mögötti gyorskorcsolyapálya, de események házigazdája lesz a zsögödi strand, a Csíki Játékszín és kávézók is.„A #nyárONszereda nem helyettesíti a városnapokat. A városnapok célközönsége továbbra is Csíkszereda lakossága és a helyi értékekre fektetjük a hangsúlyt, a fesztivállal azonban Szatmárnémetitől Brassóig minden magyar zenekedvelőt megszólítunk” – mondta a polgármester.Az elképzelés szerint a fesztivál négy napja négy tematika köré épül: rock, alternatív, népi, valamint színházi-, opera- és kamarazene – számolt be róla Prigye Kinga osztályvezető, jelezve, hogy a stílusok merev szétválasztása nem cél, csupán irányadó a zenerajongók számára, a felhozatal ugyanis rendkívül színes lesz: stílusok szempontjából találkozunk a rock, alternatív, folk, blues, jazz, elektro és balkán stílusokkal, de a zenei sokféleséget a legjobban az tükrözi, hogy a fesztivál részeként szervezzük a Székelyföldi Operahetet (a Kolozsvári Állami Magyar Operával partnerségben) és a Csürdöngölő néptánctalálkozót is (a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttessel karöltve).A programot különféle kísérőrendezvények tarkítják könyvbemutatóktól kirakodó vásárig. Számos részlet még egyeztetés alatt áll, így a beléptetés mikéntje is.

A végleges program márciusra várható

, de máris készülhetünk Ákos, a Kiscsillag, a Magashegyi Underground és a Budapest Bár fellépésére.