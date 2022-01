Átrendezve, felújított helységekben nyílt újra a Magyar Képtár Marosvásárhelyen

Átrendezve, felújított helységekben nyílt újra péntek délután a Maros Megyei Múzeum Magyar Képtár (1850–1920) című állandó tárlata a Kultúrpalotában.



A Maros Megyei Múzeum Magyar Képtár c. állandó kiállításának megnyitóján a marosvásárhelyi Kultúrpalotában

Érdeklődő a megnyitón.



Munkácsy Mihály Mosónők c. festménye a képtárban.

A múzeum tájékoztatása szerint Magyar Képtár 1913-ban jött létre, és a Kultúrpalota felavatásával egyidőben nyílt meg. A Képtár magját az a 68 festmény képezi, amelyet a Budapesti Szépművészeti Múzeum helyezett letétbe 1913-ban. Ezt egészítette ki a Bernády György polgármester által nagy gonddal kiválasztott, és a város pénzén megvásárolt 15 alkotás. Ez volt a későbbi gyűjtemény kiindulási pontja, és az új kiállítási elrendezés is ezt követi nyomon.A kiállítás elsősorban a képtár megalapítását biztosító gyűjtemény festményeit mutatja be, melyekhez két új szerzemény,éscímű reprezentatív festmények társulnak. Ugyanakkor régóta ki nem állított képek is szerepelnek benne, mint például:éscímű alkotások. Összesen majdnem 80 műtárgy látható.Az új kiállítási koncepció alapján az alkotások stilisztikai és tematikus hasonlóságok, iskolák vagy művészeti központok, valamint művészeti irányzatok alapján vannak csoportosítva. A romantikától a historizmusig, a halál és kísértet szimbolizmusától a bibliai kompozíciókig jelen vannak a tájkép- és szalonfestészet darabjai, a szecessziós nőábrázolás példái, a Barbizon, Párizs vagy Szolnok köré szerveződő iskolák, a nagybányai művésztelep, az orientalizmus és történeti festészet képviselői is. Olyan reprezentatív festőktől láthatók alkotásokat, mint például"Ma, Marosvásárhelyen található a legjelentősebb magyar festészeti gyűjtemény Magyarország határain kívül" -írja a Soós Zoltán polgármester, a múzeum korábbi igazgatója a képtárról.A Magyar Képtár keddtől péntekig 9-16 óra között, míg szombaton és vasárnap 9-14:30 óra között látogatható. (hírszerk.)