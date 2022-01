Vetró András és a nemrég elhunyt Deák Gyula Levente kapta a Háromszék kultúrájáért díjat

A Kovászna Megyei Művelődési Központ javaslatára, a Kovászna Megye Tanácsa által alapított Háromszék kultúrájáért díjat idén tizedik alkalommal adták át. Az elismeréssel olyan háromszéki személyiségeket tüntetnek ki, akik több évtizeden keresztül meghatározták a térség kulturális életét, akiknek tevékenysége túlmutat a szakmájukon, hivatástudatukkal, kitartó munkájukkal egész közösségüket szolgálták. Eddigi díjazottak:nemzetközi hírű tenor,művészettörténész, író, aházaspár,történészprofesszor,szociológus,helytörténész,színművész,néprajzkutató, valamintegyetemi tanár, néprajzkutató.„Idén rendhagyó módon két díjat adunk át. Egyik díjazottunk nem lehet már közöttünk, de szellemi hagyatéka, intézményvezetői tanítása itt marad velünk, mutatja az utat., a Háromszék táncegyüttes nemrég elhunyt vezetőjének életpályája a tanúságtétel arra, hogy a kitartó építkezés, a művészi meg nem alkuvás, a hagyomány és megújulás szinergiája, a tehetségek felkarolása és a keretek megteremtése együttesen hozhatta létre azt a csodát, amit ma Háromszék Táncegyüttesnek nevezünk” – fogalmazotttanácselnök.Deák Gyula a Kolozsvári Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, majd az 1980-as évek közepén Kézdivásárhelyre került. „A mérnöki munka mellett rövid időn belül a művelődés mindenese lett, a Népszínház aktív tagja, a kézdivásárhelyi táncház szervezője és oktatója, majd 1986-tól 1990-ig a csavargyári műkedvelő néptáncegyüttes vezetője, oktatója, koreográfusa, táncosa és előadásszervezője. A regnáló hatalom tiltása ellenére nemcsak táncházakat szervezett, hanem népviselet kiállítást, népzenei- és néptáncgyűjtéseket is” – fogalmazza meg róla a laudáló,zeneszerző-koreográfus. 1989 végén közös álmuk valósult meg Deák Gyulával, a Háromszék Táncegyüttes által. A szó igazi értelmében igazgató volt, emelte ki a méltató.„Neki köszönhetően a Háromszék Táncegyüttes első 30 éve kivételesen alakult, az összes nehézség, akadály ellenére a repertoár, a koreográfiák, előadások sokszínűsége és színvonala bizonyítja, nem hiába dolgozott! (…) Deák Gyula személyében nemcsak a Háromszék Táncegyüttes vezetőjét veszítettük el, hanem az erdélyi táncházmozgalom, népzenei és néptáncélet fáradhatatlan és mindenre figyelő szervezőjét is. A kolozsvári Táncháztól kezdve az utolsó pillanatig a kultúra, a népzene, néptánc, a művészet területén tevékenykedett, szervezett, létrehozott és így alkotott” – Könczei Árpád zeneszerző-koreográfus gondolataittolmácsolta a jelenlevőknek. A posztumusz díjat Deák Gyula özvegye,vette át.A Háromszék kultúrájáért díjat minden évben a Kovászna megyei kulturális intézmények által benyújtott javaslatok alapján ítélik oda: a 2022-es díjazott a kézdivásárhelyiszobrászművész, tanár, aki kulturális identitásunk megerősítéséért és vizuális műveltségünk megalapozásáért végzett több évtizedes munkájáért vehette át a kitüntetést., a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója méltatta egykori tanárát: „Vetró András Temesváron született 1948. október 14-énszobrászművész ésorvos egyetlen fiaként. A Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola szobrászati szakán szerzett diplomát 1973-ban. Azóta Kézdivásárhelyen él és alkot. Nyugdíjazásáig rajzot és mintázást tanított a Nagy Mózes Líceum képzőművészeti osztályaiban. Pályája kezdetétől érdeklődéssel fordult a történelmi és kultúrtörténeti témák felé. Körplasztikái és domborművei fában, kőben, patinázott gipszben és fémben készülnek. 1973-tól romániai és külföldi kiállítások résztvevője. Erdélyszerte számos emlékplakettet és köztéren fölállított mellszobrot és domborművet készített”.Azt, hogy az ízig-vérig kolozsvári szobrász és felesége miért éppen egy székelyföldi kisvárost választott letelepedésük helyszínéül, nem tudni, de a tanítványok nagyon jól jártak, hangsúlyozta a méltató. „A szakmai felkészültségen és a tanári kvalitásuk mellett fiatalos mentalitást és új attitűdöt hoztak magukkal a nagyvárosból, ami nekünk diákoknak nagyon tetszett. Megjött egy fiatal tanárházaspár, aki a szó igaz értelmében vagány volt, nagyvonalú, közvetlen. Lestük minden szavukat, gesztusukat, mert nemcsak munkásságukkal, hanem életvitelükkel is jó példát adtak” – fogalmazta meg Vargha Mihály.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 56 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 26 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 131 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 72 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 39 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 111 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 30 Nem sokat gondolkodtam ezen 274