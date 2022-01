Vizi Imre az Eurovízió-elődöntőről: számítok az erdélyi magyarok szavazataira!

Rendkívül szoros a verseny az Eurovízió romániai elődöntőjében, ám a „magyar képviselet”, úgy tűnik, egyelőre nincs veszélyben: alig két hét alatt Vizi Imre eurovíziós versenydala, a Sparrow több mint 21000 megtekintést szerzett a román közszolgálati tv hivatalos Youtube-csatornáján, ami a legnépszerűbb tíz romániai dal közé helyezte a magyar előadóművész produkcióját.



Ez azért is fontos, mert a közönségszavazatok nagy súllyal bírnak majd abban, hogy az előzetes szelekció során kiválasztott 46 dalból melyek kerülnek be az Eurovízió közelgő romániai elődöntőjébe, azaz a legjobb húsz közé.Az előadóművész decemberben jutott be a hazai válogató elődöntőjébe, amelynek negyvenhat versenyzőjét 94 előadó közül választotta ki a zsűri. Ha megnyeri a romániai megmérettetést, Vizi a május 10. és 14. között Torinóban tartandó Eurovíziós Dalfesztiválon képviselheti Romániát és az erdélyi magyarokat. Az elődöntőt, majd a döntőt a TVR élőben közvetíti.Vizi elmondta, az elmúlt hetekben rengeteg pozitív visszajelzést kapott a román, magyar és külföldi követőitől, ám tisztában van vele, hogy a döntőbejutáshoz az erdélyi magyarok masszív támogatására lesz szükség. Erős a mezőny, ő azonban született optimista, szereti az ilyen kihívásokat, tette hozzá, és bízik abban, hogy a versenydalok elbírálásában a szakmai, minőségi szempontok lesznek mérvadóak."A magyar közönség, valamint az erdélyi és magyarországi sajtó részéről hatalmas támogatást kaptam és kapok, amiért ezúton is köszönetet szeretnék mondani, támogatásukra továbbra is számítok a verseny további szakaszaiban is" – mondta az előadóművész, aki szerint a színpadon eltöltött több mint húsz év tapasztalata hatalmas előnyt jelent számára a tényleges versenyben, és nem utolsó sorban az is, hogy 2014-ben már részt vett egy hasonló eurovíziós megmérettetésen, ahol előkelő második helyezést ért el.Az elődöntőt, amelyet a román közszolgálati televízió élőben közvetít, két szakaszban rendezik meg. Először húsz versenyzőt választanak ki, akik február 12-én mérik össze tudásukat.A döntőbe tíz előadó kerül be, akik közül a zsűri március 5-én választja ki azt, aki Romániát fogja képviselni az Eurovíziós Dalfesztiválon. A rajongók is szavazhatnak kedvenceikre a verseny hivatalos Facebook-oldalán: öt dalt juttathatnak a második elődöntős szakaszba, a zsűri pedig további tizenötöt.