Kelemen Hunor a Holokauszt Áldozatainak Nemzetközi Emléknapján: „Meg kell küzdenünk a felejtéssel”

"Megemlékeztünk arról a hatmillió emberről, akit ártatlanul kivégeztek a náci lágerekben. Ezeknek az ártatlan embereknek az emléke kell hogy irányítson és tanítson minket az emlékezésben, és abban is, hogy miként cselekszünk a jövőben.Meg kell küzdenünk a felejtéssel. Ébren kell tartanunk a kollektív memóriát, hogy a történelem kereke ne forogjon visszafelé és hasonló tragédiák ne ismétlődhessenek meg. Ezt kell nap mint nap elmondanunk a gyerekekeinknek otthon és az iskolában. A fellángoló antiszemitizmussal, a xenofóbiával és a gyűlölettel szembe kell szállnunk.Meggyőződésem, hogy a diákoknak tanítani kell a holokauszt történelmét, hogy létre kell hozni a Zsidó nép és Holokauszt Történetének Múzeumát, és hiszem, hogy csak a kölcsönös tisztelet és a közös jövő építése mutathatja azt, hogy tisztelettel adózunk a hatmillió ember emléke előtt."

Az RMDSZ elnöke a bukaresti nagy zsinagógában tartott eseményről a közösségi oldalán számolt be.