Az Anne Frank rejtekhelyének feltételezett elárulójáról szóló könyvnek egyelőre nem lesz második kiadása

Anne Frank családja Adolf Hitler hatalomra kerülése után menekült el Németországból Hollandiába. Miután 1940 májusában a németek Hollandiát is lerohanták és megszállták, Anne és családja bujkálni kényszerült, mindaddig, amíg fel nem fedezték őket 1944. augusztus 4-én. Annét és nővérét a bergen-belseni táborba szállították, mindketten ott haltak meg. Édesanyjukat Auschwitzban gyilkolták meg. Édesapjuk, Otto Frank megmenekült, Amszterdamba hazatérve tudta meg, hogy családját koncentrációs táborokban ölték meg. Anne naplóját az egyik bújtatótól kapta meg, megjegyzéseket fűzött hozzá, majd 1947-ben kiadta.

, a bázeli székhelyű Anne Frank Alapítvány vezetője a könyv első kiadásának megjelenését követően azt nyilatkozta: a könyv „tele van hibákkal”., az Anne Frank Ház igazgatója a könyv megjelenését követően dicsérte a nyomozást, de ő is azon a véleményen volt, hogy az eredményeket nem szabad tényként kezelni. Szerinte a bizonyítékok további vizsgálatára van szükség az elmélet hitelességének megerősítéséhez.

Több történész is megjegyezte, nincs bizonyíték arra, hogy a Zsidó Tanácsnak feljegyzései lettek volna azokról a címekről, ahol a zsidók elrejtőztek.

könyve – amelycímmel magyarul is megjelent – „85 százalékos bizonyossággal” állítja, hogy

Elhalasztotta a holland kiadó az Anne Frank és családja rejtekhelyének feltételezett elárulójáról szóló könyv második kiadását, miután kétségek vetődtek fel a The Betrayal of Anne Frank című könyvben állítottakkal kapcsolatban.