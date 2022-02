SepsiBook – Könyvvásárt és irodalmi fesztivált terveznek a nyár elejére Sepsiszentgyörgyön

Könyvvásárt és kortárs irodalmi fesztivált szerveznek május végén Sepsiszentgyörgyön. A SepsiBook első kiadása kiemelten a gyermek- és ifjúsági irodalomra helyezi a hangsúlyt, de a vásár kínálata és a kísérőprogramok minden korosztálynak szólnak.



„A SepsiBook Sepsiszentgyörgy és Háromszék első ilyen jellegű rendezvénye, a vásár mellett értékteremtő, magyar és román nyelvű irodalmi-zenei programokkal, interaktív foglalkozásokkal szeretnénk megszólítani a helyi, az erdélyi és romániai közönséget. Sepsiszentgyörgy erőssége a kulturális vitalitás, a könyvvásárral egybekötött kortárs irodalmi fesztivál pedig hiánypótló szerepet tölt be rendezvénypalettánkon. Önkormányzatként kiemelten támogatjuk a fiatalok olvasóvá formálását, ezt a szerepet tölti be a megyei könyvtárral közös Könyvkelengye programunk is, most pedig a SepsiBook keretében a 18 év alatti korosztályt külön is megszólítjuk” – fogalmazott, Sepsiszentgyörgy polgármestere.„Háromszéknek mindig volt, és most is erős a szellemi-kulturális kisugárzása. Azt valljuk, hogy nem elég a fizikai építkezés, szükség van értékteremtő, közösségépítő eseményekre, olyan identitáserősítő, ugyanakkor szellemi-kulturális frissességet is hozó rendezvényekre, amelyek új lendületet adnak amindennapokhoz. A SepsiBook az együttműködés rendezvénye is, amely érdekében ismét összefogott Sepsiszentgyörgy Önkormányzata és Kovászna Megye Tanácsa, a város és a megye kulturális intézményei közösen szervezik. Tartalmas, sokszínű könyvvásárt és izgalmas kortárs irodalmi fesztivált álmodtunk meg, amely a nyárelő fontos találkozási pontja lesz” – hangsúlyozta, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.„Játékos, kreatív, barátságos, családias rendezvényt tervezünk. A programban író-olvasó találkozók, rendhagyó irodalomórák, tematikus beszélgetések, gyermek- és ifjúsági irodalmi találkozók, irodalmi vonatkozású koncertek, verses-zenés előadások egyaránt szerepelnek. Az a célunk, hogy minden generáció számára élménnyé tegyük az olvasást, a könyves találkozásokat. Az időzítés sem véletlen: az iskolai ballagások és évzárók idejére ütemeztük a rendezvényt, a SepsiBook jó alkalmat kínál gyerekeknek és szülőknek egyaránt, hogy kedvezményes áron beszerezzék a vakációs olvasmányokat” – emelte ki, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója, a SepsiBook programfelelőse.A rendezvény a Sepsi Arénában zajlik 2022. május 26. és 29. között, ez idő alatt a szervezők a kisvonattal és további buszjáratokkal biztosítják a szállítást a helyszínre.A SepsiBook könyvvásárt és kortárs irodalmi fesztivált Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, Kovászna Megye Tanácsa, a Bod Péter Megyei Könyvtár és a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezi. (