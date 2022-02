Tűzpróba címmel nyílik kiállítás Márkos Tamás fotóiból a Művészeti Múzeumban

Tűzpróba címmel február 16-ától nyílik kiállítás a kolozsvári Művészeti Múzeumban munkatársunk, Márkos Tamás képeiből.



Fotó: Márkos Tamás

Fotó: Márkos Tamás

A kiállítás képei 2021-ben, a somlyói tűzvészt követően készültek Csíkszeredában, az Erőss Zsolt Arénában és Csíksomlyón. Munkatársaink a több száz ember sorsát befolyásoló tragédia után a helyszínre utaztak, hogy bemutassák a történteket és elmeséljék a sportcsarnokba elszállásolt károsultak és a Somlyó 33-ban maradt roma családok történeteit , élethelyzetét. Az emberi sorsok azonban nemcsak a befogadókra, azok összegyűjtőire is nagy hatással voltak. Márkos Tamás pedig képein túl azt is vállalta, hogy a bajbajutottakat segíti. A tragédiát követő hónapokban időt és energiát nem kímélve önkéntesként dolgozott az Arénában, ezen belül pedig kreatív foglalkozásokat tartott az ott lakó gyerekek számára.Ez idő alatt Márkos barátságokat kötött, és fotóművészként is igyekezett dokumentálni a legfontosabb pillanatokat. Ezekből állt össze aztán a vándor fotókiállítás anyaga.A zömében gyerekekről készült életkép- és portrésorozat Márkos Tamás szemszögén keresztül próbálja bemutatni az emberi sorsokat, amelyeket a foglalkozások során készült gyermekrajzokkal egészített ki.A kiállítás képeit először Székelyudvarhelyen láthatta a közönség, később azonban Csíkszeredában és Budapesten is kiállítják. Kolozsváron március 6-ig lesz látogatható a tárlat.Márkos a kolozsvári Zenelíceumban klarinét szakon végzett, húszévesen költözött Kolozsvárról Budapestre, ahol - amint a Szemnek adott interjújából is kiderül - rájött: főállásban nem zenész szeretne lenni. Útja először huszonöt évesen a budapesti Autizmus Kutatócsoport felé vezette, ahol autista gyermekek zenés fejlesztésével kezdett el foglalkozni. Majd öt év elteltével Angliába költözött, ahol húsz évig több iskolában dolgozott zenészként, zenei fejlesztőként. Ugyancsak Angliában kezdett el fotózni eseményfotósként, utcafotósként. 2020-ban költözött vissza Kolozsvárra, és mivel a koronavírus miatt nem tudta folytatni oktatói tevékenységét, a Transindex és a Szabadság fotósaként helyezkedett el.Pályája során számos hazai és külföldi csoportos és egyéni fotós műhelymunkát, képzést tartott, mellette utcafotókat, felejthetetlen életképeket készített Romániában, Magyarországon és Angliában. Főként lírai hangvételű felvételeit több elismerésben részesítették: a Kolozsvári Magyar Opera Viva la Musica fotópályázatának első díjazottja (2021), a Magnum Heatwave első díjazottja (2019), az Exposure fotókiállítás első díjazottja (Nottingham, UK, 2014), a Black and White Photographer of the Year 2012 award első helyezettje (Leica Mayfair, London, UK).