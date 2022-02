A kutya karmai közt és a Dűne kapta a legtöbb Oscar-jelölést

Jane Campion A kutya karmai közt című westernje kapta a legtöbb Oscar-jelölést, összesen tizenkettőt, de a top jelöltek között van a Dűne is tíz jelöléssel.



A legjobb film kategóriában összesen tíz filmet jelöltek idén Oscarra, az említetteken kívül a Belfast (összesen 7 jelölésig jutott), a Coda (3 jelölés), a Ne nézz fel! (4 jelölés), a Drive My car (4 jelölés), a Richard király (6 jelölés), a Rémálmok sikátora (4 jelölés) és a West Side Story (7 jelölés) szerepel a legjobbak között. A legjobb film kategória mezőnye a mintegy tízezer tagot számláló filmakadémia szavazatai alapján alakult ki. A különböző kategóriák jelöltjeiről az adott céhek tagjai szavazak.A kutya karmai közt jelölést kapott a legjobb színész (Benedict Cumberbatch), a legjobb férfi mellékszereplő (Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee), a legjobb női mellékszereplő (Kirsten Dunst), az operatőr (Ari Wegner), a rendező (Jane Campion), a vágás (Peter Sciberras), az eredeti filmzene (Jonny Greenwood), adaptált forgatókönyv (Jane Campion), a díszlet, a hang kategóriákban. A Dűne inkább a technikai jelöléseket gyűjtötte, jelölést kapott a legjobb jelmez, a smink, a díszlet, a hang és a vizuális effektusok kategóriában. Emellett a legjobb adaptált forgatókönyv (Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth), filmzene (Hans Zimmer), vágás (Joe Wlaker) és operatőr (Greig Fraser) kategóriákban versenyez. Érdekesség, hogy a Dűnével legjobb díszlet kategóriában jelölést kapottis, aki korábban a Viharsarok vagy a Szárnyas fejvadász 2049 díszletese is volt. Az érdekesebb kategóriák jelöltjei a következők:

A legjobb rendezés:

* Belfast (Kenneth Branagh)* Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi)* Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)* A kutya karmai közt (Jane Campion)* West Side Story (Steven Spielberg)

A legjobb színésznő (egyáltalán nincs átfedés a legjobb film kategóriával):

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)Olivia Colman (Az elveszett lány)Penélope Cruz (Párhuzamos anyák)Nicole Kidman (Az élet Ricardóéknál)Kristen Stewart (Spencer)

A legjobb színész:

Javier Bardem (Az élet Ricardóéknál)Benedict Cumberbatch (A kutya karmai közt)Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!)Will Smith (Richard király)Denzel Washington (Macbeth tragédiája)

A legjobb nemzetközi játékfilm:

Drive My Car - JapánMenekülés - DániaThe Hand of God - OlaszországLunana: A Yak in the Classroom - BhutánA világ legrosszabb embere - Norvégia

A legjobb animációs film:

EncantoMenekülésLucaMitchellék a gépek ellenRaya és az utolsó sárkány

A legjobb eredeti dal (Beyoncé és Billie Eilish is kapott jelölést):

Be Alive (RIchard király)Dos Oruguitas (Encanto)Down to Joy (Belfast)No Time to Die (No Time to Die)Somehow You Do (Four Good Days)

A férfi mellékszereplő:

Ciarán Hinds (Belfast)Troy Kotsur (Coda)Jesse Plemons (A kutya karmai közt)J.K. Simmond (Az élet Ricardóéknál)Kodi Smit-McPhee (A kutya karmai közt)

A női mellékszereplő:

Jessie Buckley (Az elveszett lány)Ariana DeBose (West Side Story)Judi Dench (Belfast)Kirsten Dunst (A kutya karmai közt)Aunjaune Ellis (Richard király)Az Oscar-jelöléseket helyi idő szerint kedden hajnalban közvetítették a filmakadémia hivatalos internetes csatornáin. A jelölteket az Emmy-díjas színész,(Will & Grace) és a színész-producer(Feketék fehéren) ismertették, de különböző helyszínekről bejelentkező több vendég, köztük kórházi dolgozó és tűzoltó is részt vett a jelölések beolvasásában. A 94. Oscar-díjátadó gálát március 27-én, vasárnap rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban.