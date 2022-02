Joghallgatóknak szóló pályázatot hirdet a Jurátus Kör és Vincze Loránt

A Jurátus Kör Vincze Loránt európai parlamenti képviselővel partnerségben pályázatot hirdet Pályázd be magad az EU-ba! címmel. A legjobb uniós témájú szakdolgozatokat író joghallgatókat brüsszeli fizetett gyakornoksággal és tanulmányi úttal díjazzák.



„A Jurátus Kör, azaz a Kolozsvári Magyar Joghallgatók Szervezete a magyar joghallgatók szakmai támogatását és tudományos tevékenységekbe való bevonását tűzte ki célul, ezért is került be idei programtervezetünkbe egy olyan vetélkedő, amelyre a résztvevők szakdolgozat írásával jelentkezhetnek. Mivel az egyetemen már másodéven foglalkozunk európai uniós joggal, úgy gondoltuk, fontos lenne az órán tanultakat alaposabban átrágni, illetve szerettük volna, hogy a legeredményesebb résztvevők eljussanak az uniós döntéshozás helyszínére is. Ekkor kerestük fel Vincze Loránt európai parlamenti képviselőt, aki az első perctől kezdve támogatta kezdeményezésünket, illetve szabad kezet adott a szervezésben” – nyilatkozta, a Jurátus Kör elnöke.„Folyamatosan törekszem arra, hogy az uniós témákat közelebb hozzam az erdélyiekhez, hiszen számos Brüsszelben születő döntés kihatással van a mi életünkre is. A Jurátus Kör kezdeményezése remekül illik ebbe a keretbe, hiszen így a joghallgatók konkrét uniós jogi kérdésekben mélyülhetnek el, illetve ezt követően a legjobbak a jogalkotás helyszínen is betekinthetnek a folyamatokba. Örömmel támogatom a kezdeményezést, és kíváncsian várom a pályaműveket” – mondta el Vincze Loránt.A verseny központi témáját az uniós jog vitatott témakörei képezik:- Az uniós jog elsőbbségének kérdése a tagállamok alkotmánybírósági döntéseinek fényében;- Az Európai Bizottságnak a Minority SafePack Európai Polgári Kezdeményezéssel kapcsolatos döntésének elemzése;- Jogállamisági elvek és értékek uniós jogi megközelítésben.A pályázatra minden Romániában tanuló magyar joghallgató (alap- és mesterképzésről egyaránt) jelentkezhet, 2 fős csapatokban. Az 5-10 oldalas terjedelmű dolgozatokat február 28-án éjfélig lehet beküldeni. A kiválasztott pályamunkákat egy gálaesten mutatják be, amelyet Kolozsváron tartanak 2022. április 22-én. A dolgozatokat három tagú szakmai zsűri értékeli.A pályázat fődíja hat hetes fizetett gyakornokság Brüsszelben, Vincze Loránt EP-képviselő irodájában. Ezen kívül mindhárom témában külön-külön hirdetnek első helyet, amelyért egy brüsszeli tanulmányúton való részvétel jár, míg a második és harmadik helyezett csapatok könyvutalványokban részesülnek. A nyertes dolgozatokból egy kiadvány is készül Vincze Loránt és a Jurátus Kör közös gondozásában.A verseny további részletei itt olvashatóak . (