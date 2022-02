Szeben 89: román-magyar koprodukciós film készül az Nagyszeben forradalmi napjairól

Román-magyar koprodukcióban, Tudor Giurgiu rendezésében a Nemzeti Filmintézet támogatásával készül a Szeben’89 című mozifilm a romániai kommunista rezsimet megdöntő forradalom valós eseményei alapján – derül ki a magyarországi Nemzeti Filmintézet közleményéből.



Az 1989-es sorsdöntő eseményeket feldolgozó Szeben '89 címmel készülő koprodukció gyártására 123,6 millió forint támogatást szavazott meg a Nemzeti Filmintézet.egy kevésbé ismert történetet elevenít fel az erőszakos polgári zavargások kaotikus napjairól, amelyek véres összetűzéshez vezettek a hadsereg éselnyomó szervei, a Milícia és a Securitate között. A készülő film felidézi, amikor a gyilkosságokért felelősnek tartott „terroristák” hajszája során pánik és zűrzavar támad a városban. Senkiben nem szabad megbízni és bárkiből lehet ellenség.rendezőként és producerként is számos sikeres filmet jegyez és több magyar filmben is részt vett már korábban koprodukcerként (). Afőbb szerepeibenésmellettésis látható lesz, operatőre Libra Films (producer:) és a Mythberg Films koprodukciójában,producer vezetésével készülő-ben kiváló magyar filmesek vesznek részt, vágója, zenéjétszerzi. A romániai forgatás februárban kezdődik, majd a vágás, a teljes hangi- és képi utómunka, a VFX, valamint a zeneszerzés is Magyarországon lesz.A Nemzeti Filmintézet fő törekvései között szerepel a nemzetközi koprodukciók ösztönzése és támogatása. 2020 januárja óta 15 nemzetközi koprodukcióban megvalósuló mozifilm kapott NFI támogatást, köztük a(angol-magyar)ésfőszereplésével, továbbá a(cseh-magyar-olasz-szlovák)és(svájci-magyar)és számos magyar filmes közreműködésével. (