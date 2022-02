Újraindul a román közszolgálati televízió kulturális és hírcsatornája

A közszolgálati televízió igazgatótanácsa szerint a döntés azt a célt szolgálja, hogy fejlessze a TVR kínálatát, hiszen a különböző tematikus csatornák iránt egyre nagyobb az érdeklődés. A két csatorna TVR Cultural és a TVR Info néven indul. Az előbbi 2012-ben szűnt meg, a közszolgálati hírcsatorna pedig 2015-ben állította le a sugárzást. Mindkettőt takarékossági okból számolták fel.Az elmúlt években a TVR három csatornát működtetett, a híreket és a kulturális műsorokat is ezeken sugározták. A televízió vezetősége arra számít, hogy a tematikus műsorok jobb elkülönítésével a már létező három csatorna nézettségét is megerősítik.A román parlament tavaly novemberben szavazta meg a közszolgálati televízió új igazgatótanácsát., a TVR elnök-vezérigazgatója szerint a két csatorna újraindítása jóvátétel lesz, hiszen nagyon sok néző sajnálta annak idején a bezárásukat.A TVR Cultural 2002 és 2012 között, a TVR Info 2008 és 2015 között sugározta műsorait.

